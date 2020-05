2020 Spring Academic Awards

Script K

Cameron Wood

Lily Butler

Rodrigo Castillo Allison Daly

Morgan Nelson Christopher Wellington Alex Bergman

Jesus Dominguez Levi Edson

Cora Farley

Emily Osborne Madelyn Probst Alexandra Schake Jakob Buller

Iliana Castillo

Emma Daly

Omar Dominguez Rene Dominguez-Lopez Khai Hughes

Charles Multerer Tiffany Padia-Luttrell Austin Schake

Caitlin Belcher

Angel Castillo

Emma Desanti

Jessica Gregory Madison Jump

Booster Club

Angel Castillo

Jessica Gregory

Emma Desanti

Ashton Williams

Chevron

Emma Desanti

Ashlee Givens

Jessica Gregory

Juliana Jimenez

Iliana Castillo

Audree Miller

Maddy Probst

Itzel Rodriguez

Alexandra Schake

Jessica Bensing

Elisabet Buller

Lily Butler

Allison Daly

Sage Lechman

Morgan Nelson

4 Year Chevron

Emma Desanti

Jessica Gregory

Scholar Athlete

Emma Desanti

Jessica Gregory

Juliana Jimenez

Alexis Pasillas

Iliana Castillo

Isabella Galindo

Tiffany Padia-Luttrell Emma Daly

Cora Farley

Audree Miller

Morgan Monk

Ximena Rodriguez-Ramos Alura Luna

Joy Hast

Jessica Bensing

Neveah Brumley

Elisabet Buller

Lily Butler

Allison Daly

Sage Lechman

Morgan Nelson

Wall of Fame

Emma Desanti



Band & Choir/ Bowerly Letter in Band

Alex Berman – Bar

Galen Wilkinson – Bar Chris Caiati – Pin

Ollie Bergman – Pin Thomas Frey – Pin

Lily Butler – Pin



Outstanding Band Member

Alex Bergman



Outstanding Band Member/Director’s Award

Emily Osborne



Letter Award in Choir

Shannon Whitten –



Star Note Pin Member/Director’s Award

Shannon Whitten



Outstanding Guitar Student

Khai Hughes



NorthWest Colorado Music Educators Honor Band

Galen Wilkinson



Western International Band Clinic Honor Band

Alex Bergman

Ollie Bergman



Best of the West Music Festival Honor Band

Emily Osborne

Lily butler

Thomas Frewy

Chris Caiati

Galen Wilkinson



High School Honor Jazz Choir

Shannon Whitten



Drama & Play



Outstanding Supporting Player

Jessica Gregory

Callie Freitag

Shannon Whitten

Iliana Castillo



Director’s Award

Emily Osborne



Outstanding Supporting Player

Tiffany Padia-Luttrell

Pin

Danielle Demattos

Wendy Eller

Eleanor Poindexter

Khai Hughes

Kai Edson

Eric Gregory

Levi Edson

FFA

Star Greenhand

Allie Daly

Star Chapter

Emma Daly

Maddy Probst

Daisy Byrne

Lily Butler

Tanner Brumley

Chris Wellington

Wyatt Parker

Allie Daly

Greenhand Degrees

Zade Overholt

Matthew Menguso

Sage Lechman

Jacob Smith

David Santos

Dominik Stefanik

Chapter Degrees

Mason Lemon

Dane Biekert

Lela Biekert

Maddy Probst

Trace Lewis

Dustin Beason

Achievement Award, Freshman

Sage Lechman



Achievement Award, Sophomore

Lela Biekert



Achievement Award, Junior

Mason Lemon

Achievement Award, Senior

Joe Swanson



Heart of Gold/Ms. Barsy

Iliana Castillo



State Degree

Emma Daly



LDE, Creed Speaking

Allie Daly



Spanish/Barsy Excellence in Spanish I

Morgan Nelson

Ben Biekert

Excellence in Spanish II

Cora Farley

Alexandra Schake

Excellence in Spanish 3 & 4

Tiffany Padia-Luttrell

Jakob Buller

Emily Osborne

Iliana Castillo

Drama/Barsy Drama

David Mendez

Isabella Galinod

Kinesiology/Enriquez Most Improved, Weights

Alexandra Schake

Jakob Glosson



Just Do It Award

Austin Schake



Lifter of the Year

Emma Desanti



Math/Hastert Algebra 1 Avenger

Carly Kellen

Gavin Brackner

Lily Butler

Neveah Brumley

Parker Graves

Sarah Williams

Wyatt Parker

Zade Overholt

Certificate of Excellence, Citizen of COI Pond

Sierra Bensing

Jessica Gregory

Mu Alpha Theta

Angel Castillo

Jakob Buller

Jessica Gregory

Jesus Dominguez

Khilaya Hughes

Madison Jump

Shannon Witten

Sierra Bensing

Tyrants of Trigonometry

Angel Castillo

Cameron Wood

Charish Jensen

Emma DeSanti

Jakob Buller

Jesus Dominguez

Khai Hughes

Madison Jump

Alex Schake

National Honor Society Members Harmon

President, Emma Desanti

Vice President, Angel Castillo

Secretary, Sierra Bensing

Treasurer, Jessica Gregory

Historian, Caitlin Belcher

Stuco Rep, Hannah Zagone

Charlie Multerer

Iliana Castillo

Jakob Buller

Omar Dominguez

Cirenda Cordova

Tiffany Padia-Luttrell

Ashton Williams

Rene Dominguez

Science/Harmon

Society of Women Engineers

Jessica Gregory



Merit of Highest Honor

America Amaya



Merit of High Honor

Iliana Castillo



Merit of Honor

Physical Science

Rigo Castillo

Morgan Nelson

Food Science

Sicily Gonzales

Khai Hughes

Greenhouse

Shannon Whitten

Morgan Monk

Environmental Science

Ollie Bergman

Jakob Buller



Chemistry

Ben Kellen

America Amaya

Teacher Aids

Caitlin Belcher

Lexi Pasillas

WG Science Fair

1st Place, Lily Butler

2nd Place, Angel Castillo & Iliana Castillo

3rd Place, Wyatt Shearer

Honorable Mention, Tyler Sherman

Honorable Mention, Parker Graves

Regional Science Fair Qualifiers

Lily Butler

Angel Castillo

Iliana Castillo

Wyatt Shearer

Parker Graves

Tyler Shemrna

Rigo Castillo

Morgan Nelson

Western Regional Science Fair, CSU

2nd Place Senior Division,

Lily Butler

3rd Place Senior Division,

Angel Castillo & Iliana Castill



Senior Division State Qualifier, Morgan Nelson

Good Earth Award,

Lisa Matlock

Tyler Sherman

Parker Graves

Rigo Castillo

CSSEF

Lily Butler

Angel Castillo

Iliana Castillo

Morgan Nelson

Angel Castillo, art contest

to be determined in Summer 2020

Business & Leadership/Hooks



Business & Marketing, Most Improved

Brad Heeney

Justin Castillo

Manny Torres

Joe Swanson

Entrepreneur Insight

Emma Desanti

Angel Castillo

Dedicated Dudes & Divas

Alex Bergman