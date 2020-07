Bits-n-Spurs Gymkhana | June 28, 2020

Barrel Racing

Pee Wee (unassisted)

1. Ellie Joe Thurston, 46.19



Pee Wee (assisted)

1. Elizabeth Carillo, 33.09

2. Tilden Harthun, 35.85

3. Henry Cordova, 41.97

4. Melody Hren, 43.88

5. Paisley Hester, 53.47

6. Nellie Webb, 1.08.47

7. Monty Hren, 1.10.20



Mini

1. Amber Hester, 19.220

2. Quinn Miller, 21.760

3. Eleanor Saunders, 18.80



Junior

1.Tally Harthun, 19.907

2. Blair Hester, 23.068

3. Ryan Van Oosten, 30.486



Intermediate

1.Allie Van Bemmelen, 19.643

2. Jo Marie Halder, 24.916



Adult

1. Holly Hester, 19.962

2. Sheridan Myer, 20.728



Senior

1. Annie Schultz, 18.259

2. Lacy Jo Thurston, 18.934

3. Amanda Hren, 19.838

4. Kyle Saunders, 36.751

5. Sarah Miller, 62.93



Senior Plus

1. Audrey Schultz, 22.245

2. Helen Royal, 23.192



Pole Bending

Pee Wee (unassisted)

1. Ellie Joe Thurston, 1.24.56



Pee Wee (assisted)

1. Melody Hren, 52.90

2. Elizabeth Carillo, 53.44

3. Henry Cordova, 53.75

4. Tilden Harthun, 58.44

5. Paisley Hester, 1.10.81

6. Monty Hren, 1.53.47

7. Nellie Webb, 1.26.84



Mini

1. Amber Hester, 33.013

2. uinn Miller, 29.596

3. Markey Hren, 50.196

4. Eleanor Saunders, 54.280



Junior

1. Tally Harthun, 26.781

2. Blair Hester, 31.025

3. Joslynn Saunders, 34.963

4. Ryan Van Oosten, 36.700



Intermediate

1. Allie Van Bemmelen, 28.666



Adult

1. Sheridan Myer, 26.048

2. Holly Hester, 26.792



Senior

1. Annie Schultz, 27.054

2. Lacy Jo Thurston, 28.894

3. Kyle Saunders, 43.020

4. Amanda Hren, 47.778

5. Sarah Miller, 86.618



Senior Plus

1. Helen Royal, 28.579

2. Audrey Schultz, 31.387



Key Race

Pee Wee (unassisted)

1. Ellie Joe Thurston, 25.63



Pee Wee (assisted)

1. Elizabeth Carillo, 11.57

2. Henry Cordova, 12.25

3. Tilden Harthun, 14.66

4. Paisley Hester, 16.06

5. Melody Hren, 16.32

6. Nellie Webb, 22.35

7. Monty Hren, 24.43



Mini

1. Quinn Miller, 6.06

2. Amber Hester, 6.56

3. Markey Hren, 9.75

4. Eleanor Saunders, 9.93



Junior

1. Blair Hester, 6.00

2. Tally Harthun, 7.31

3. Ryan Van Oosten, 7.47



Intermediate

1. Allie Van Bemmelen, 5.37

2. Jo Marie Halder, 7.44



Adult

1. Holly Hester, 5.34

2. Sheridan Myer, 6.09



Senior

1. Annie Schultz, 6.22

2. Amanda Hren, 6.78

3. Sarah Miller, 8.28

4. Lacy Jo Thurston, 9.07



Senior Plus

1. Helen Royal, 5.78

2. Audrey Schultz, 8.18



FUN Pee Wee (unassisted)

1. Ellie Joe Thurston, 13.12



Pee Wee (assisted)

1. Tilden Harthun, 18.06

2. Melody Hren, 19.12

3. Elizabeth Carillo, 20.87

4. Henry Cordova, 21.09

5. Paisley Hester, 25.12

6. Monty Hren, 37.78

7. Nellie Webb, 38.97



Mini

1. Amber Hester, 7.979

2. Quinn Miller, 9.088

3. Markey Hren, 13.897

4. Eleanor Saunders, 17.098



Junior

1. Tally Harthun, 8.508

2. Joslynn Saunders, 8.752

3. Blair Hester, 8.858

4. Ryan Van Oosten, 11.719



Intermediate

1. Allie Van Bemmelen, 8.167

2. Jo Marie Halder, 9.964



Adult

1. Holly Hester, 8.299

2. Sheridan Myer, 8.373



Senior

1. Lacy Jo Thurston, 7.938

2. Annie Schultz, 8.249

3. Amanda Hren, 8.860

4. Sarah Miller, 11.544



Senior Plus

1. Helen Royal, 9.399

2. Audrey Schultz, 10.633